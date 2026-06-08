Educación y sindicatos acercan posturas en burocracia y ratios, pero la mañana termina sin firmar acuerdos

Los sindicatos de docentes y la Conselleria de Educación se han vuelto a sentar a negociar este lunes cuando se inicia la quinta semana de huelga indefinida de la educación pública no universitaria. A lo largo de la mañana, ambas partes han reconocido algunos "avances", más en burocracia y algo menos en ratios, pero no se han firmado acuerdos.

La reunión ha comenzado minutos antes de las 11 hora y se se ha prolongado hasta casi las 14.25 horas, acordando después un receso hasta las 16 horas.

Al inicio de la mesa, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha reconocido que le gustaría seguir avanzando y "cerrando aquellas cuestiones que ya se puedan dar por integradas".

Burocracia

Educación ha propuesto ir avanzando en los puntos de más acuerdo, como este. Ortí ha dicho que sería "muy importante salir" de la reunión con "un preacuerdo", a expensas de las consultas que los sindicatos tengan que hacer.

Tras nuevas sugerencias sindicales, que han pedido por ejemplo una comisión de seguimiento, la consellera se ha comprometido a incluir que la implantación progresiva del personal administrativo en los centros vaya vinculada a una memoria económica que la detalle a partir del próximo curso, pues para ANPE es una "línea roja" que se concrete.

Ratios

Sobre la propuesta de reducción de ratios, donde Educación ofrece una reducción progresiva en todas las etapas hasta llegar en cuatro cursos a 22 alumnos por aula en Infantil y Primaria, a 25 en la ESO y 28 en Bachillerato, y los sindicatos han dicho que les gustarían ratios menores y que se adelantara su aplicación.

La consellera ha afirmado que es una propuesta "muy ambiciosa", que supera lo que plantea el Ministerio de Educación, y ha apelado a la "responsabilidad" de los sindicatos para aceptarla.

Los sindicatos mayoritarios han considerado que son "mejorables" las cifras, que además tienen el problema de que no se aplicarán desde el curso que viene, a lo que Educación ha replicado que el número de puestos escolares del curso próximo ya está establecido, se ha comprometido a que haya una comisión de seguimiento y ha dicho que no pueden aceptar "utopías", sino lo que es "posible".

Infraestructuras

El tercer punto tratado han sido las infraestructuras educativas, donde la Conselleria ofrece invertir 1.410 millones en cuatro años. Los sindicatos han pedido, en general, más concreción, por ejemplo con un anexo de los centros, municipios y cantidades, donde se dé prioridad a los que tienen barracones, y mayor inversión y ejecución en la zona DANA.

El STEPV ha avisado de que "no confían" en la Conselleria, por lo que no pueden esperar a una futura mesa, sino que quieren ya "la foto" de lo que se va a hacer, y ha alertado de que existen centros de la zona afectada por las inundaciones con "cero ejecución" en 20 meses.

El director general de Infraestructuras ha defendido que se trata de un plan director que sirve de "base" para seguir trabajando a medio y largo plazo, que espera que con el tiempo se vea "incrementado y mejorado".

La Conselleria de Educación y los cinco sindicatos de docentes han acercado posturas en la undécima reunión negociadora para intentar acabar con la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública en aspectos como la reducción de la burocracia o de las ratios, aunque no han firmado ningún acuerdo.

La reunión celebrada este lunes, en el inicio de la quinta semana de la huelga indefinida que empezó el 11 de mayo y que por segunda vez se ha retransmitido en directo por el canal de Youtube de la Generalitat, ha durado más de tres horas y media esta mañana, tras lo que se ha optado por hacer un receso y continuar a las 15:15 horas.

Al inicio, la consellera, Carmen Ortí, ha pedido dejar de lado los "prejuicios y diferencias" y avanzar en el acuerdo que ofreció el viernes, que incluye propuestas cifradas en 3.388 millones de euros hasta 2029, al que pueden incorporar cuestiones que sean "asumibles y estructuralmente posibles".

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha considerado que se trata de un documento "amplio, generoso y bastante bien detallado", pero si los sindicatos creen "oportuno hacer alguna puntualización, este es el momento", por lo que les ha pedido que valoraran la última propuesta.

Los sindicatos mayoritarios, STEPV, CCOO y UGT, han coincidido en que se ha avanzado en la reducción de las ratios, de la burocracia y del tiempo de sustitución de las bajas del profesorado, pero el punto del valenciano "sigue bloqueado" y piden reabrir el apartado del incremento salarial porque hay "varias versiones".

El CSIF ha pedido incluir una disposición final que especifique que el documento está abierto a incluir mejoras que se produzcan en un futuro y ANPE ha agradecido que el documento global de este "acuerdo ómnibus" no sea cerrado y puedan ir haciendo más propuestas, pues ven "algunas carencias".

La burocracia

Educación ha propuesto a continuación ir avanzando en los puntos de más acuerdo, por si hubiera que aportar algo, y han empezado por la simplificación de la burocracia, sobre la que Ortí ha dicho que sería "muy importante salir" de la reunión con "un preacuerdo", a expensas de las consultas que los sindicatos tengan que hacer, porque sería "un avance bastante grande" y "ayudaría mucho a seguir adelante".

Tras nuevas sugerencias sindicales, que han pedido por ejemplo una comisión de seguimiento, Ortí se ha comprometido a incluir que la implantación progresiva del personal administrativo en los centros vaya vinculada a una memoria económica que la detalle a partir del próximo curso, pues para ANPE es una "línea roja" que se concrete.

Las ratios

A continuación se ha hablado de la propuesta de reducción de ratios, donde Educación ofrece una reducción progresiva en todas las etapas hasta llegar en cuatro cursos a 22 alumnos por aula en Infantil y Primaria, a 25 en la ESO y 28 en Bachillerato, y los sindicatos han dicho que les gustarían ratios menores y que se adelantara su aplicación.

La consellera ha afirmado que es una propuesta "muy ambiciosa", que supera lo que plantea el Ministerio de Educación, y ha apelado a la "responsabilidad" de los sindicatos para aceptarla, porque en una negociación "no se puede conseguir el cien por cien" de lo que se pretende y esta oferta ayudaría a "mejorar la tensión" de algunas aulas.

Los sindicatos mayoritarios han considerado que "son mejorables" las cifras, que además tienen el problema de que no se aplicarán desde el curso que viene, a lo que Educación ha replicado que el número de puestos escolares del curso próximo ya está establecido, se ha comprometido a que haya una comisión de seguimiento y ha dicho que no pueden aceptar "utopías", sino lo que es "posible".

Infraestructuras escolares

El tercer punto tratado han sido las infraestructuras educativas, donde la Conselleria ofrece invertir 1.410 millones den cuatro años, en el que los sindicatos han pedido también más concreción, por ejemplo con un anexo de los centros, municipios y cantidades, donde se dé prioridad a los que tienen barracones, y mayor inversión y ejecución en la zona dana.

El STEPV ha avisado de que no confían en la Conselleria, por lo que no pueden esperar a una futura mesa, sino que quieren ya "la foto" de lo que se va a hacer, y ha alertado de que existen centros de la zona de la dana con "cero ejecución" en veinte meses.

El director general de Infraestructuras ha defendido que se trata de un plan director que sirve de "base" para seguir trabajando a medio y largo plazo, que espera que con el tiempo se vea "incrementado y mejorado", y la consellera ha insistido en que tienen la "voluntad inequívoca" de compartir la información y en que si entran al detalle de cuestiones muy puntuales "es muy difícil poder avanzar".