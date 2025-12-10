Los economistas apuestan por mejorar la seguridad jurídica en la Comunitat Valenciana para solucionar la crisis de la vivienda

Los economistas de la Comunitat Valenciana consideran que debe haber una mayor seguridad jurídica para los propietarios de viviendas así como una mayor oferta pública para tratar de solucionar el problema actual. Consideran que la crisis actual ha pasado de ser percibida como un problema social a considerarse una barrera económica estructural. Descartan que se deba a factores demográficos y apuntan directamente a la restricción de la oferta.

Según Juan José Enríquez, decano del Consejo de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana, es necesario apostar por medidas que generen confianza y aumenten el parque disponible.

Creen que el exceso de viviendas turísticas si perjudica pero restringir su actividad consideran que no solucionaría el problema. Apuestan por que se den mejores garantías para destinar las viviendas a alquiler residencial. En cuanto a la evolución de la economía valenciana según Francisco Menargues, decano de Alicante, los economistas se muestran prudentes de cara al próximo semestre.

Los economistas también consideran que la población inmigrante es un motor de crecimiento para la Comunitat Valenciana tanto en la actualidad como a medio plazo.