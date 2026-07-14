EDUCACIÓN

Los docentes reclaman ante Les Corts más inversión y la reactivación del Pla Edificant

Sindicatos, familias y representantes socialistas se han unido para exigir el cumplimiento de las sentencias sobre las plantillas educativas y denunciar la paralización de actuaciones pendientes.

ondacero.es

València |

Los docentes reclaman ante Les Corts más inversión y la reactivación del Pla Edificant
Los docentes reclaman ante Les Corts más inversión y la reactivación del Pla Edificant | Onda Cero

La Plataforma per l’Ensenyament Públic se ha concentrado este martes frente a Les Corts para reclamar más inversiones en la educación pública y la reactivación del Pla Edificant.

A la protesta se han sumado sindicatos como Comisiones Obreras, UGT, STEPV y FAMPA Valencia. Los convocantes exigen que se cumplan las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre las plantillas docentes y mantienen las reivindicaciones pendientes desde la huelga educativa. Lo explica Elisabet García, presidenta de FAMPA Valencia.

En la concentración también han estado presentes representantes del PSPV, entre ellos varios alcaldes de municipios afectados y el portavoz socialista en Les Corts, José Muñoz.

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