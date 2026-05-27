Directores de colegios e institutos valencianos reclaman una negociación "digna" para desconvocar la huelga

"Se está alargando mucho tiempo y está tensionando a toda la comunidad educativa". Con estas palabras se ha referido Isabel Moreno, presidenta de la Associació de Direccions d'Escola Pública del País Valencià (ADEP-PV), a la huelga educativa que mantiene el profesorado de la educación pública no universitaria desde el pasado 11 de mayo y a las negociaciones que siguen en marcha entre la Conselleria de Educación y los sindicatos.

Moreno ha señalado que esperan por parte de la Conselleria de Educación que esas conversaciones sean "reales, efectivas y dignas" y deja claro un mensaje: "No podemos parar, hemos llegado demasiado lejos como para hacerlo".

En este sentido, ha reclamado agilidad para poder "recuperar" el ritmo escolar, sobre todo, para los niños y niñas, las familias, el cuerpo docente y los equipos directivos. "Estamos absolutamente sobrepasados", ha apuntado.

Respecto a las dimisiones de los equipos directivos, la presidenta de ADEP-PV ha señalado que está "encima de la mesa" y que hay equipos que ya la han presentado y hecho efectiva".

Preguntada por la posibilidad de que la huelga pueda continuar hasta final de curso, Moreno ha indicado que, en ese caso, "tendrá que ser el TSJCV el que dictamine sobre los servicios mínimos para obligar a llevar adelante los procedimientos que habitualmente llevamos".

"Ojalá se llegara hoy mismo a un acuerdo. Es lo que necesitamos de verdad todas y todos nosotros", ha destacado.

Por otro lado, en su manifiesto, la ADEP-PV ha expresado su "profundo malestar" por el desenlace de las negociaciones del lunes y ha señalado que, aunque respetan la autonomía de las organizaciones sindicales y las decisiones que cada una adopta en el ámbito de la negociación colectiva, "no" pueden "ignorar" que el acuerdo se ha producido "sin el apoyo del resto de organizaciones presentes en la mesa, que representan una parte mayoritaria del sector, y sin que buena parte del profesorado perciba que las mejoras incorporadas sean proporcionales al esfuerzo, al desgaste y al sacrificio asumidos durante estas semanas".