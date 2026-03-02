El diputado provincial de bomberos declara que en el Cecopi no estaban pendientes de Mazón

El diputado provincial y presidente del Consorcio de Bomberos de Valencia, Avelino Mascarell, ha declarado este lunes en el juzgado de Catarroja que instruye la causa penal de la dana que en el Cecopi de ese día no estaban "pendientes" del entonces president de la Generalitat Carlos Mazón.

Mascarell ha testificado que Mazón no tenía que estar en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado que comenzó a las 17 horas el 29 de octubre de 2024 en el Centro de Emergencias de la Generalitat, en L'Eliana (Valencia), y que ya estaba la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, imputada en esta causa, según fuentes conocedoras de la declaración.

El también alcalde de Xeraco ha explicado que él no forma parte del Cecopi, pero acudió cuando el director operativo del Consorcio de Bomberos, José Miguel Basset, le dijo que se iban a reunir en L'Eliana y que no se desplazara a Utiel, donde tenía previsto ir porque el alcalde la había llamado para decirle que llovía mucho y pedirle efectivos.

Ha afirmado que al inicio del Cecopi se habló de la situación de Utiel y que de la presa de Forata se habló más tarde, cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar informó de un caudal inusual y podía colapsar, pero no recuerda si a raíz de eso se propuso alguna medida, ante lo que la jueza le ha dicho que no es creíble que no recuerde lo que se habló en el Cecopi, según las mismas fuentes.

Mascarell ha indicado que se habló de que había que avisar a la población y que Pradas dijo que había que evacuar, pero los técnicos lo desaconsejaron, y preguntado sobre si se planteó alguna otra medida ha indicado que se comentó subir a plantas altas, no recuerda por parte de quién.

Ese consejo no se incluyó en el Es-Alert enviado a la población a las 20:11 horas, que solo hablaba de evitar desplazamientos, pero el diputado ha dicho que no sabe qué pasó para que no se incluyera, ni tampoco sabe si hubo alguna duda jurídica.

Ha indicado que intentó hablar con algún alcalde de la zona y que desconoce si otras personas llamaron a alcaldes, porque en el Cecopi no se repartieron faenas y a él nadie le mandó nada, ante lo que la jueza ha afirmado que parece que no había dirección y que cada uno hacía su voluntad.

Mascarell fue citado a declarar como testigo después de la testifical del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, el pasado mes de julio.