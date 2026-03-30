La Diputació de València afianza su apoyo a los municipios y consorcios en la gestión de residuos

La Diputació de València mantiene su compromiso con las entidades locales y los consorcios de residuos de la provincia con la publicación de una nueva convocatoria de sus dos líneas de subvenciones destinadas a impulsar la mejora de la gestión de los residuos municipales. Estas ayudas se enmarcan en la estrategia provincial para avanzar hacia un modelo más eficiente, sostenible y alineado con las obligaciones establecidas por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

En esta convocatoria, la institución provincial destina 1,6 millones de euros a la línea de Implantación de Planes Locales de Gestión de Residuos, dirigida a ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores. La distribución será de 1.339.340 euros para ayuntamientos, 250.000 euros para mancomunidades y 28.000 euros para entidades locales menores.

Estas ayudas financian proyectos de inversión en materia de residuos, con un máximo de 28.000 euros (IVA incluido), para actuaciones vinculadas a los planes locales de gestión, como la recogida separada de nuevas fracciones, la digitalización de la gestión, la implantación de sistemas de pago por generación o la mejora de la eficiencia en la recogida de voluminosos y enseres.

Por otro lado, la línea dirigida a los Consorcios de Residuos y a la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) contará en 2026 con una dotación de 750.000 euros, destinados a financiar inversiones en instalaciones y procesos de tratamiento. Estas ayudas priorizan la incorporación de tecnologías que permitan la valorización de residuos y la reducción de la fracción de rechazo que se envía a vertedero.