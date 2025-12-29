Detenido un hombre en Paterna después de que su hija de dos años ingiriese anabolizantes que había en casa

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Paterna han detenido en esta localidad valenciana a un hombre de 36 años como presunto autor de los delitos de lesiones, quebrantamiento del deber de custodia y contra la salud pública, después de que su hija de dos años ingiriese anabolizantes que había en el domicilio.

Los agentes la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Policía Nacional en Paterna abrieron una investigación tras tener conocimiento de que una niña de dos años había sido ingresada en un centro hospitalario por haber ingerido anabolizantes. El progenitor, tras percatarse de lo sucedido, llevó a su hija hasta un hospital, donde fue atendida y se le encontraron restos de pequeños comprimidos en el estómago.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Paterna, tras conocer lo ocurrido, localizaron al sospechoso y acudieron a su vivienda. En el interior de la misma había numerosas sustancias anabolizantes, así como medicación para la disfunción eréctil y hormonas para el crecimiento, siendo todo entregado voluntariamente por el progenitor. Por todo ello, lo detuvieron.