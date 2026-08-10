Controlado el incendio forestal de Aras de los Olmos (Valencia)

Un incendio forestal ha sido declarado este domingo en el municipio valenciano de Aras de los Olmos, sito en el interior de la comarca Los Serranos, según ha informado el '112 Comunitat Valenciana'.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha confirmado que está controlado.

Para sofocarlo ha sido movilizada una unidad del servicio de Bomberos de la Generalitat, tres dotaciones de Bomberos de Valencia, voluntarios del municipio de Titaguas y dos agentes medioambientales.

Asimismo, efectivos de la Guardia Civil de Valencia se han desplazado hasta la zona, después de que el Centro de Coordinación de Emergencias recibiera el aviso del referido fuego.