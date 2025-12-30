Corona rompe su silencio y habla de su salida del Valencia

Miguel Ángel Corona, ex director deportivo del Valencia CF ha roto su silencio en una entrevista en el Diario de Almería. Tras varios años en el club valencianista el pasado mes de noviembre se hizo oficial su marcha rumbo al Panathinaikos.

Sobre la afición del Valencia aseguraba que "es una afición exigente porque el club es muy grande. Es un grandísimo club y, por tanto, a sus aficionados les gusta ver ganar mucho a su equipo. Fueron cinco años maravillosos y estoy muy orgulloso de haber formado parte del Valencia y de haber dado lo mejor de mí".

Y al respecto de su salida no cree que fuera abrupta. "En absoluto lo fue. Tuve la suerte de encontrar amabilidad y calor en mis compañeros de trabajo y la estructura del club. He dejado muchísimos amigos y buenas relaciones. Fue cordial y amigable, nada duro".