ECONOMÍA

Los contribuyentes valencianos ya pueden beneficiarse de las deducciones autonómicas en la renta de 2025

La Agencia Tributaria ha actualizado Renta Web para incluir los cambios en deducciones en nuestro territorio. En la Comunitat Valenciana los cambios o nuevas deducciones se publicaron los días 1 y 8 de abril lo que había provocado que las casillas no estuvieran activas.

Europa Press

València |

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la Renta.
Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la Renta. | CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS

La Agencia Tributaria ha actualizado las casillas de la Renta con las deducciones nuevas y modificadas convalidadas recientemente por la Comunitat Valenciana. De esta forma ya está disponible en la sede electrónica de la Agencia Tributaria la nueva versión de Renta Web que incluye los cambios aprobados por lo que los contribuyentes ya se las podrán aplicar.

También se pueden aplicar ya las deducciones nuevas pero para ello el contribuyente calculará el importe de la deducción en el apartado “Otras deducciones” dentro del bloque de deducciones autonómicas. Recordar que la Comunitat Valenciana ha impulsado una nueva deducción sobre gastos para fomento y formación musical y ha modificado la deducción por gastos de salud y por gastos asociados al deporte y actividades saludables.

En el manual de ayuda a la presentación del IRPF 2025, se informa a los contribuyentes de cuál es la cuantía, requisitos, condiciones y límites para su aplicación y de cómo se cumplimenta en Renta Web. En el caso de que un contribuyente ya hubiera presentado la declaración sin incluir el importe de estas deducciones, puede obtener información sobre cómo modificar esa declaración para incorporarlas en el apartado de la sede electrónica 'Modificar una declaración ya presentada 2025'.

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