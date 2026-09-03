El Consell estudia un plan de reforestación como el de la Vall d'Uixó para los incendios de Tírig, Segorbe y El Saler

El Gobierno valenciano estudia impulsar un plan de reforestación para las zonas afectadas por los últimos incendios sufridos en agosto en la Comunitat Valenciana en Tírig, Segorbe (Castellón) y El Saler (Valencia) como el ya anunciado para restaurar el entorno de la Serra d'Espadà tras el fuego que afectó a la Vall d'Uixó, que arrasó más de 9.000 hectáreas y que se ha dado este miércoles por extinguido.

Así lo ha indicado este jueves el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, a preguntas de los medios, durante la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell donde ha destacado que el plan de reforestación que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, han anunciado recientemente para la Vall d'Uixó, se está estudiando también para los incendios de Tírig, Segorbe y El Saler, que "tendrá una programación propia".

Igualmente, ha dado a conocer la aprobación de un decreto por el que se extienden las ayudas urgentes adoptadas el 31 de julio para paliar los daños producidos por el fuego de la Vall d'Uixó a los municipios afectados por los incendios forestales declarados en Tírig y Segorbe en el mes de agosto.

Con estas modificaciones, el importe total máximo previsto para estas ayudas asciende a 17.943.710 euros, lo que supone un incremento de 1.176.700 euros respecto a las iniciales aprobadas a las que podrán acceder Tírig, Catí, Albocàsser, Culla, La Salzadella, Segorbe y Gátova.

El pasado 7 de agosto se declaró un incendio forestal en el término municipal de Tírig que afectó también a los términos municipales de Catí, Albocàsser, Culla y la Salzadella, y determinó la adopción de medidas extraordinarias de protección civil, incluido el confinamiento del municipio de Serra d'En Garceran, así como la movilización de medios de emergencia.

Por otro lado, el día 20 de agosto se declaró un incendio forestal en el término municipal de Segorbe que, como consecuencia de su evolución y extensión, afectó también al término municipal de Gátova, en la Calderona, y obligó a adoptar medidas extraordinarias, incluida la evacuación de esta última población.

Los incendios han ocasionado daños en viviendas, enseres, vehículos, actividades económicas y explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, así como en infraestructuras, instalaciones, equipamientos y servicios de titularidad o gestión municipal, y sobre los que el Consell considera "oportuno" adoptar "las medidas de apoyo necesarias para facilitar la recuperación de las personas, las actividades y los bienes afectados".

Para ello, el Pleno ha acordado la modificación de los decretos de ayudas urgentes aprobados el pasado 31 de julio, con el fin de incorporar las ayudas a los municipios afectados por estos dos incendios, adaptar los períodos subvencionables, establecer nuevos plazos para la presentación de solicitudes y adecuar las cuantías máximas de las ayudas y su distribución presupuestaria.

El paquete de medidas extraordinarias puesto en marcha por el Consell para atender las necesidades de los municipios afectados por los incendios de este verano está estructurado en cuatro pilares: ayudas directas a las personas y sectores afectados (que aumenta de 11.767.010 euros a 12.943.710 euros), y una línea de apoyo extraordinario a los municipios, dotada con cinco millones de euros, así como el refuerzo de la prevención y vigilancia forestal y un plan de recuperación y reforestación de la zona afectada.