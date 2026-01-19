La Comunitat Valenciana muestra su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Las instituciones valencianas se han sumado este lunes al duelo y al dolor por las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Andalucía), con minutos de silencio, banderas a media asta, palabras de cariño y solidaridad y la máxima predisposición para ayudar en la emergencia.

Las muestras de respeto se han sucedido y desde todos los niveles de la Administración, que se han sumado al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias a las 12.00 horas. Los principales representantes públicos han cancelado sus agendas previstas para este lunes.

En la sede del Consell en Alicante, ubicada en la Casa de las Brujas de la capital alicantina, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presidido a mediodía el minuto de silencio en señal de duelo por el accidente, sin hacer declaraciones posteriores.

En València, a las puertas del Palau dels Borja, sede de Les Corts Valencianes, la convocatoria ha contado con la participación de representantes de todos los grupos parlamentarios --PP, PSPV, Compromís y Vox-- y ha estado presidida por la presidenta del parlamento valenciano, Llanos Massó.

La Delegación del Gobierno también se ha sumado al dolor de esta tragedia. La delegada Pilar Bernabé ha trasladado un mensaje de afecto a los familiares de las víctimas mortales y a todos los afectados así como también a todo el dispositivo de emergencia.

Ha deseado una pronta recuperación a todas las victimas que están hospitalizadas y a aquellas que han resultado afectadas.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha mostrado todo el cariño de la ciudad a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), y ha ofrecido toda la ayuda que pueda prestar. El Ayuntamiento se ha sumado este lunes al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en memoria de las víctimas de la tragedia producida este domingo, y se une al duelo nacional que vive el país por este terrible accidente.