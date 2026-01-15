Posible suicidio de un menor en Sagunto: La Policía Nacional investiga sus videojuegos

La Policía Nacional mantiene abierta su investigación tras conocer el fallecimiento de un niño de nueve años en Sagunto durante la Nochebuena de 2025. El menor se precipitó desde el balcón ubicado en una séptima planta de un edificio de la capital comarcal de El Camp de Morvedre. Los agentes tratan de averiguar si esa caída fue accidental o si, por contra, se trata de una muerte por suicidio.

La Policía Nacional está accediendo a dos de los videojuegos que él usaba para saber si recibió algún mensaje concreto por sus chats. Son, concretamente, Fortnite y Minecraft, dos videojuegos muy extendidos entre los niños y las niñas y que reúnen a jugadores de todo el planeta en sus respectivos mundos virtuales.

El pequeño podría haber recibido algún tipo de directriz o de mensaje a través de esos chats que le habría podido conducir a quitarse la vida de manera consciente. El 024 es el teléfono de atención a la conducta suicida.