Compromís pide la dimisión de Vicent Mompó (PP) por la DANA: "No merece respeto"

La gestión de la DANA de València por parte de las principales instituciones valencianas sigue dejando movimientos destacados más de un año y medio después de las inundaciones que provocaron más de 230 víctimas mortales. Compromís, en esta ocasión, pide la dimisión del presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó (PP), a quien los valencianistas acusan de haber mentido en su reciente declaración ante la jueza de la DANA.

Para ello, Compromís ha registrado una moción en la institución provincial con la que se insta a las diferentes formaciones políticas con representación a pronunciarse y votar acerca de la continuidad de Vicent Mompó como presidente de la misma. Los valencianistas estudian también una querella contra el dirigente 'popular' por posible falso testimonio en la referida declaración judicial.

"Mompó tenía la información y Mompó, de repente, ha perdido la memoria", critica el síndic de Compromís, Joan Baldoví. "No sabe, no recuerda, borra el teléfono... En definitiva, yo creo que una persona que hace todo esto no merece el respeto de los valencianos y de las valencianas", opina Baldoví en declaraciones a los medios de comunicación acompañado por la portavoz de Compromís en la Diputación de València, Dolors Gimeno.