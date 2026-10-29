Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción lamentan que la recuperación de espacios para socializar vaya muy lenta

Los municipios han ido recuperando poco a poco su vida cotidiana y aunque aparentemente pueda parecer que así es realmente sigue habiendo cosas pendientes. Entre ellas la recuperación del alcantarillado; de espacios comunes de socialización como polideportivos o centros educativos; e incluso la reconstrucción de las viviendas.

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción lamentan que las infraestructuras destinadas a socializar se estén quedando en último lugar. Además el alcantarillado o la recuperación de zonas verdes están pendientes tal y como apunta la portavoz de los CLER Ruth Moyano.

La recuperación de los ocho centros educativos que quedaron totalmente destruidos va más lenta de lo previsto. Se han adaptado a las aulas prefabricadas pero desde sus AMPAS reclaman que se concreten los plazos para recuperar sus centros.

Así lo han detallado Toni Martínez, presidente del AMPA CEIP l´Horta de Paiporta; Miriam Martínez, presidenta del AMPA CEIP Orba de Alfafar; y Soledad Cardona, presidenta AMPA, IES Alameda de Utiel.

Situación barrios y viviendas

El barrio orba, conocido como parque Alcosa, y el barrio el rabal de Algemesí son dos de los que resultaron más afectados en la DANA que agravó su precariedad tal y como recuerdan Toni Valero, del CLER DE Alfafar y Joan Nacher, portavoz del CLER de Algemesí.

Algunos afectados han sufrido estafas por parte de los profesionales que realizaban la reconstrucción de sus viviendas. Es el caso de la abuela de Lorena mientras Amparo afirma que la reconstrucción fue un proceso duro.

Ambas han recibido el apoyo de la asociación Adopta un Mayor desde la que su presidenta Vero Calcagno afirma todavía quedan por rehabilitar las viviendas de los que fueron estafados o que tuvieron problemas con los seguros. Siguen necesitando las donaciones para poder completar el equipamiento de las viviendas reconstruidas y el apoyo de los voluntarios.