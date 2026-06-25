Los comercios valencianos prevén una campaña de rebajas de "estabilidad"

La Confederació d'Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç) afronta la campaña de rebajas en un "escenario de estabilidad".

Según un sondeo realizado entre sus asociados, el 60,9% prevé unas ventas similares a las del año pasado, con especial intensidad los diez primeros días, y un 13% confía en mejorar los resultados del ejercicio anterior.

Las previsiones sitúan como principales motores de la campaña de rebajas a los productos vinculados al equipamiento personal, complementos y al cuidado personal, junto a los productos del hogar --como decoración, mobiliario o electrodomésticos-- entre las categorías con mejor comportamiento. El gasto medio estimado se sitúa en torno a los 100 euros por cliente y establecimiento.

El presidente de Confecomerç, Rafael Torres, destaca que el comercio afronta esta campaña "con serenidad y confianza". "En la campaña de rebajas, el pequeño comercio vuelve, como es habitual, a destacar por las garantías de compra que ofrece al consumidor, que refuerza la confianza y seguridad de los clientes frente a ofertas engañosas de algunos grandes operadores y plataformas online", ha destacado.

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, recomienda "planificar las compras y establecer un presupuesto para evitar gastos impulsivos". "Hay que revisar qué necesitamos e informarse siempre de la política de cambios y devoluciones", ha apuntado Julián Tío, director de AVACU.

En el caso de las compras online, según Tío, "el consumidor debe tener en cuenta que podría tener que asumir los gastos de envío de la devolución".