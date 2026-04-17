La ‘Ciutat de les Arts’ pide al TSJCV que aclare si puede albergar conciertos que no incumplan el límite de ruido

La ‘Ciutat de les Arts i de les Ciències’ quiere que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) aclare si pueden seguir celebrándose festivales y conciertos en su entorno, siempre que se tomen medidas para garantizar que no se incumple la ordenanza municipal de contaminación acústica. Los responsables del complejo han presentado un incidente de ejecución de la sentencia que hace unos días ordenó el cese de las actividades musicales para garantizar el derecho al descanso nocturno de los vecinos.

El escrito enviado al TSJCV plantea que se permita la celebración de aquellos eventos musicales que cumplan con las medidas que respeten los niveles sonoros previstos en la normativa del Ayuntamiento. En este sentido, la empresa pública CACSA -gestora del recinto- se compromete a reforzar sus medidas contra el ruido.

Entre otras cosas, exigirá a los promotores de forma previa a cada evento un plan de actuación donde se especifiquen los medios técnicos y tecnológicos de control de la contaminación acústica. Estas nuevas medidas vendrán a completar y reforzar las que, según CACSA, ya se venían llevando a cabo hasta la fecha, entre las que se incluía el traslado a los promotores de un informe técnico de auditoria acústica para la implementación de este tipo de eventos, o la exigencia, con carácter previo a la celebración del evento, de una serie de documentos como son la licencia ambiental, el plan de emergencias y autoprotección, los certificados de montaje y estructuras, acreditación de la legalización de las instalaciones eléctricas, sistemas de control de aforo e informe de inspección de infraestructuras e instalaciones realizado por una OCA (Organismo de Control Autorizado).

Igualmente, deberán firmar una declaración responsable por la que manifiesta que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para desarrollar la actividad descrita, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de dicha actividad, de conformidad con lo establecido en la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica de València y el resto de normativa aplicativa.

En definitiva, explica desde CACSA, se trata de compatibilizar la actividad cultural con el respeto a la legalidad y a los vecinos, en línea con el reconocimiento que la propia sentencia hace de la ‘Ciutat de les Arts i les Ciències’ como un espacio de interés general en el que se desarrollan actividades con una clara dimensión pública, cultural y de proyección exterior.