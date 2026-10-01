SUCESOS

Cinco detenidos, dos menores, por una agresión racista denunciada en Tavernes de la Valldigna

Se investiga como delito de odio, según ha confirmado Delegación del Gobierno

Europa Press

València |

Concentración ante el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna en repulsa por las agresiones racistas en el municipio.
Concentración ante el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna en repulsa por las agresiones racistas en el municipio. | EFE / Natxo Francés

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas, dos de ellas menores de edad, por su presunta relación con la primera agresión racista denunciada recientemente en la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna, en la madrugada de un domingo mientras se celebraban las fiestas en el municipio.

Se trata de cinco hombres, dos de ellos menores de edad, y fueron arrestados entre ayer y hoy, según han informado fuentes del Instituto Armado. Los tres adultos pasarán este viernes a disposición judicial.

Precisamente este martes, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, preguntada por este asunto en un acto, ya avanzó que la Guardia Civil tenía a varios "identificados" por esta agresión.

Se trata de una agresión supuestamente por motivos racistas a un hombre magrebí por parte de un numeroso grupo de jóvenes. Los agentes disponían de un vídeo en el que se había grabado toda la escena para identificar a los participantes en la agresión para proceder a su detención.

El mismo colectivo que denunció esta agresión, Valldigna Antifeixista, denunció posteriormente una segunda agresión que tuvo lugar el mismo día, unos 20 minutos más tarde, a un joven de 20 años, de ascendencia senegalesa, por parte de varias personas. Esta segunda víctima sufrió una fractura en la mandíbula y tuvo que ser operado.

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