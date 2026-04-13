Chubascos fuertes en Alicante y rachas de viento muy fuertes en Castellón este lunes

La Comunitat Valenciana presenta este lunes la probabilidad de chubascos localmente fuertes en el interior y litoral sur de Alicante de madrugada y rachas de viento muy fuertes en Castellón. El cielo estará muy nuboso de madrugada tendiendo a intervalos nubosos y habrá probabilidad de lluvias moderadas en la mitad sur del resto de la comunidad, con temperaturas mínimas en descenso, más ligero en el norte, y máximas en ascenso ligero.

Los termómetros oscilarán en Alicante entre los 9 y los 20 grados; en Castelló de la Plana, de 12 a 21, y en València, de 11 a 21. El viento soplará moderado del noroeste, con rachas muy fuertes en Castellón, que no se descartan en otros puntos del interior de la mitad norte, según el pronóstico de Aemet.

Previsión martes

De cara a la jornada del martes el cielo cambiará a poco nuboso o despejado, las temperaturas mínimas tendrán cambios ligeros, y las máximas irán en ascenso en el interior y con cambios ligeros en la zona litoral.

El viento será moderado del noroeste en Castellón y flojo a moderado en el resto, con rachas muy fuertes la primera mitad del día en el norte de Castellón que no se descartan más aisladamente en otras zonas de la mitad interior norte; en el litoral brisas en horas centrales.