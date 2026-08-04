Los cañones SIDEINFO de la Devesa de El Saler se han activado 14 días durante el mes de julio

El Ayuntamiento de València reporta que se han activado los 11 cañones SIDEINFO del bosque de la Devesa de El Saler 14 días durante este pasado mes de julio, una cifra que prácticamente iguala las 15 jornadas en total registradas entre los meses de julio y agosto de 2025.

En este sentido, el concejal de Protección Civil, Juan Carlos Caballero, ha recordado que los cañones se activan siempre de forma preventiva cuando la Generalitat decreta el nivel rojo por riesgo extremo de incendios forestales.

El Ayuntamiento recuerda que la prevención depende también del comportamiento de quienes visitan este entorno natural. Por ello, insiste en la importancia de no arrojar colillas ni encender fuego, no utilizar artefactos pirotécnicos, depositar siempre los residuos en las papeleras habilitadas, mantener libres los accesos al parque para facilitar la entrada de los vehículos de emergencia y avisar inmediatamente al 112 ante cualquier columna de humo o indicio de incendio.