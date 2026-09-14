Un bombero forestal de Buñol testifica que le extrañó que les retiraran de medir el Poyo

El responsable de la Unidad de Bomberos Forestales de Buñol (Valencia) ha declarado ante la jueza que investiga la gestión de la dana que le extrañó que sobre las 14:30 horas les retiraran de medir el caudal del barranco Poyo, pues se compraron comida pensando en que tendrían que estar toda la tarde allí pendientes de la medición.

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ha retomado este lunes, tras el paréntesis de agosto, las declaraciones de testigos, con dos bomberos forestales que trabajaron en la dana del 29 de octubre de 2024, en la que fallecieron 232 personas.

El responsable de la unidad de Buñol, cuya base está en Yátova, ha indicado que el día de la dana su grupo realizó mediciones de la escala del Poyo y comprobó que al final de la mañana el caudal había caído por debajo de la primera línea, a unos 40 centímetros.

Tras esta comprobación pidió instrucciones y le dijeron que se retirara a lA base, según han indicado a EFE fuentes conocedoras de su declaración.

Ha explicado que nadie más, aparte de la central del Consorcio de Bomberos, les pidió que controlaran el barranco del Poyo, adonde acudieron a mirar la escala porque estaba cayendo mucha agua en la cabecera, y que no vio a ningún agente medioambiental en el barranco.

El responsable de la unidad de bomberos forestales de Buñol ha explicado que cada unidad tiene asignadas unas escalas para medir, que en su caso incluye la del Poyo por debajo de la A-3, y también fueron a ver la de uno de los barrancos que alimentaban el Poyo.

Ha precisado que esa jornada eran cinco en su unidad, que no recibieron ninguna instrucción previa por la dana, y que a las 20 horas, al finalizar el horario ordinario, se les dio permiso para irse a casa, lo que les extrañó porque llovía muchísimo en Yátova, se les había ido la luz y de hecho no pudieron salir de la base.

También ha testificado este lunes un bombero forestal de Alzira, que ha explicado que sobre las 13:00 horas les movilizaron para comprobar el caudal del Riu Sec en Benimodo y al llegar vieron que había subido mucho pero empezaba a descender, y que sobre las 17:00-17:45 horas vieron que estaba subiendo y los desmovilizaron a las 18:30 horas.

Ha indicado que no vio agentes medioambientales controlando el cauce y que a las 18:30 horas empezaron a hacer rescates en l'Alcudia a iniciativa propia, labor en la que estuvieron hasta la madrugada.

El Es-Alert de las 20:11 horas les llegó cuando estaban rescatando a un chico y a su madre, ha subrayado.

Las declaraciones de testigos continuarán el jueves, cuando acudirá por segunda vez al juzgado el diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia y responsable del Consorcio provincial de bomberos, Avelino Mascarell, al que se le ha vuelto a citar después de que la alcaldesa de Chiva declarara que le avisó minutos antes de las 19 horas de la inundación del barranco del Poyo en su cabecera.

El jueves también está citada la exdirectora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa María Touris, que fue la portavoz del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y se encargó de la atención directa del teléfono de asistencia a familiares de víctimas de la dana y cesó a petición propia en noviembre de 2025.