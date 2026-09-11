Bivolare en Onda Cero con Fernando Oñiga y Jesús Barca

100% valenciana y con una destacada vocación internacional. Bivolare es una iniciativa que pone en contacto oportunidades inmobiliarias con inversores profesionales que buscan obtener rentabilidad a su inversión.

La optimización del tiempo respecto a fórmulas tradicionales; el asesoramiento personalizado a cada uno de los inversores; y el acompañamiento en cada una de las fases del proceso son únicamente algunas de las bases de Bivolare.

La compañía ha recibido ofertas recientes desde Italia e, incluso, México y destaca que su potencial de crecimiento es muy amplio y contrastado: del inicio fruto de la unión de tres socios hasta mandatos por encima de 60M€ a fecha de hoy.

De izquierda a derecha, Fernando Oñiga, Ramón Pérez y Jesús Barca en esta entrevista en 'La Brújula Comunitat Valenciana' de Onda Cero | Onda Cero

Su fundador y CEO, Fernando Oñiga, y su socio cofundador y responsable de Vertical Distress, Jesús Barca, explican esto y mucho más en entrevista con Ramón Pérez en 'La Brújula Comunitat Valenciana' de Onda Cero.

Puedes encontrarles en bivolare.com.