Baraja: "Esto refuerza todo. Nos vamos con una sonrisa ante un gran rival"

Rubén Baraja estaba feliz en la sala de prensa del estadio de Vallecas. Su equipo acababa de conseguir una meritoria victoria en Vallecas y afirmaba que “esto refuerza todo. Nos vamos con una sonrisa ante un gran rival. Llevamos 10 años sin ganar aquí y lo haces reforzando el aspecto de que no te metan gol y refuerza a la plantilla, pero esto es lo que hay que hacer cuando hay 3/4 partidos en los que no ganas, hay que mantenerse estable”.

Sobre el primer gol de Sergi Canós con la camiseta del Valencia afirmaba que "es una cosa importante saber que cuando tomo la decisión de poner a un jugador, que le das la confianza para que pueda participar pues que lo haga con el rendimiento que lo ha hecho hoy Sergi. Canós ha hecho un partido completo de trabajo, de ida, de vuelta… era un partido difícil para él, el Rayo es un equipo muy presionante y ha hecho un disparo antes del 0-1. Me alegro porque los jugadores que no están participando mucho ahora no bajan los brazos y siguen entrenando a tope. Es recoger el fruto del trabajo. El mérito es suyo. Nosotros tenemos que sostenerlos para que cuando no estén participando tengan la mentalidad de aportar al equipo como ha hecho hoy Canós".

Y acerca de la importancia de conseguir victorias a domicilio reconocía que "son partidos difíciles en los que el equipo ha competido bien y teníamos la sensación de que nos había faltado leer un poco la parte final de los encuentros y cerrarlos. Parece que se han juntado todas las cosas para que, realmente, hayamos merecido estos tres puntos que son muy importantes para nosotros. Es la primera portería a cero que hemos conseguido fuera de casa. Esta victoria tiene mucho valor y hemos trabajado para ello”.

La nota negativa fue la expulsión de Thierry. El portugués no podrá estar ante el Villarreal ya en el mes de enero. "Es una jugada difícil porque la acción es muy rápida y hay un rechace. Diakhaby está cerca y podría llegar a la cobertura. En directo hay veces que no se ven las cosas y para eso está el VAR”, comentaba Baraja.