Sergi Canós: "El gol estará en mi corazón mucho tiempo"

Si había algún futbolista que deseaba marcar más que nadie con la camiseta del Valencia, ese era Sergi Canós. El futbolista de Nules ya demostró este verano su valencianismo que le viene de cuna para firmar con el Valencia. Y ese momento tan deseado llegó en Vallecas. Un golazo que además daba la victoria al Valencia en el último partido del año 2023.

"Me he acordado de mucha gente. De mi madre, que está en el cielo, o de mi abuelo, que me llevaba a entrenar. El gol nos da tres puntos pero es el primero con mi Valencia y estará en mi corazón mucho tiempo", afirmaba el valencianista en DAZN al acabar el encuentro.

Sin haber hecho una pretemporada en condiciones confesaba que "tenía ganas de dar mucho. Vine tarde, no hice pretemporada, caí lesionado y creo que los aficionados aún no han visto lo que puedo dar para este equipo. Puedo dar mucho más y ojalá esto sirva para dar continuidad".