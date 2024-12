Bonaire comienza la actividad comercial mientras que el MN4 reclama ayuda para limpiar el sótano que tiene 60cm de lodo

La recuperación comercial en las zonas afectadas por la DANA comienza a ser más visible, aunque está siendo un proceso lento. Este viernes tres establecimientos del centro comercial BONAIRE ubicado en Aldaya, ha reabierto sus puertas. Otro centro, el MN4 de Alfafar, denuncia el abandono de la Generalitat para poder limpiar el sótano y poder reiniciar cuanto antes la actividad.

En el caso de Bonaire, la apertura ha sido parcial. Han abierto de nuevo sus puertas Alcampo, Norauto y el Foster Hollywood. La apertura total del Centro comercial se prevé para el mes de febrero de 2025.

A partir de este viernes y "en las próximas semanas" pueden abrir los comercios del parque comercial, esto es, los establecimientos independientes ubicados en la zona del parking exterior. Cada empresa decidirá la fecha en la que retomar la actividad, por lo que desde Bonaire aún no han confirmado qué negocios serán los siguientes y cuáles abrirán a tiempo para la campaña navideña. Se espera que, conforme más locales regresen a la actividad, vaya aumentado la afluencia de público.

Para volver a la zona interior del centro comercial habrá que esperar hasta el mes de febrero, después de los trabajos de limpieza y restauración que continúan desarrollándose. Algunos comercios aprovechan además la necesaria labor de acondicionamiento para actualizar los locales con las últimas novedades de sus marcas.

El gerente de Foster's Hollywood, Jorge Quintanilla, ha explicado que desde este local afrontan "con muchas ganas" la reapertura, aunque ha matizado que es un regreso "difícil porque la mayoría de tiendas todavía siguen cerradas", y el establecimiento se apoya en los clientes que suelen acudir a hacer sus compras. Así, ha deseado que "poco a poco vayan cogiendo ánimo y que sigan adelante, que esto viene con futuro".

Para el restaurante, este viernes es un "día de adaptación" y no esperan que sea "especialmente" concurrido, aunque a partir de la tarde confían en que las personas que salgan de sus trabajos o clases empiecen a llegar. "No va a ser el fin de semana que todos conocemos, de que no hay sitio para aparcar y que te pegas 10 minutos dando vueltas, pero por lo menos, oye, pues que sepan que estamos abiertos, que estamos aquí y que se dejen caer, por lo menos, para visitarnos", ha agregado. El gerente ha relatado que el restaurante se ha reformado a "una velocidad increíble" en mes y medio, después del 29 de octubre, cuando "entró el agua, llegó hasta las rodillas" y dejó daños desde las cámaras hasta el mobiliario.

Por su parte, el jefe de taller de Norauto Aldaia, Ramón Martínez, ha manifestado: "Teníamos muchísimas ganas de que volviéramos a abrir y de retomar la normalidad de alguna forma". Se ha mostrado "sorprendido" de la cantidad de clientela que sí ha vuelto a este establecimiento, donde han llegado desde personas con cita previa hasta cliente que entra de a pie. "La verdad es que estamos ilusionados, sería la palabra después de esto", ha añadido Martínez, que recuerda los días posteriores a la dana como un "escenario fantasma" y ha señalado que "ha costado muchísimo" retirar el lodo de los accesos y los locales.

Centro Comercial MN4

Situación muy distinta es la del centro MN4. Toni Martí es el director general la empresa propietaria de este centro comercial, y ha denunciado en Onda Cero que el sótano -2 acumula 60cm de lodo y que la Generalitat no les da ninguna solución para avanzar en la reconstrucción.

Martí ha explicado que los trabajos en las tiendas y locales del MN4 avanzan a buen ritmo, pero que de momento ven muy lejos la posible apertura de este centro comercial.