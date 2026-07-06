El Ayuntamiento de València sigue sin licitar las obras del IES de Patraix

El Ayuntamiento de València continúa sin licitar la construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) de Patraix, cuando han pasado ya tres años desde que quedó desierto el primer concurso de obras.

Este centro, pendiente de ejecutar desde hace décadas, es una de las actuaciones más importantes previstas en València por el ‘Pla Edificant’ de la Generalitat, diseñado por el anterior ‘Govern del Botànic’ para la construcción y mejora de centros docentes.

El concurso de obras quedó desierto en julio de 2023 porque la única empresa que había presentado oferta la retiró al considerar insuficiente el presupuesto asignado, que eran 11,5 millones de euros. El gobierno local dijo entonces que recalcularía el coste para volver a licitar el instituto.

Fuentes municipales han explicado a Onda Cero que la Conselleria de Educación ya ha requerido al consistorio el presupuesto actualizado de la obra, por lo que se ha solicitado una revisión de los precios a los redactores del proyecto. Después, el Ayuntamiento enviará la documentación nuevamente a la Conselleria para que le dé su visto bueno y apruebe una nueva delegación de las competencias de construcción en el consistorio.

El proyecto del IES de Patraix aprobado en el mandato pasado contemplaba un centro con 24 aulas de ESO y 8 de Bachillerato, además de cafetería, gimnasio, huerto y zonas ajardinadas. En total serían unas mil plazas escolares que permitirían paliar la saturación que existe en el resto de centros docentes del distrito.

El instituto está previsto sobre una parcela de más de 15.000 metros cuadrados situada junto a la avenida Tres Cruces y el Bulevar Sur, enfrente del Cementerio General. El anterior gobierno local de Compromís y PSPV-PSOE propuso que el centro lleve el nombre de quien fue rector de la Universitat de València durante la Segunda República, Juan Bautista Peset Aleixandre, fusilado tras la Guerra Civil.