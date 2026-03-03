El Ayuntamiento de València pospone hasta junio la finalización del jardín del ‘solar de Jesuítas’

El Ayuntamiento de València ha retrasado tres meses la fecha de finalización de las obras del jardín que se está construyendo en el conocido popularmente como ‘Solar de los Jesuítas’. Según ha sabido Onda Cero, en su última reunión la Junta de Gobierno Local aceptó la petición de ampliación del plazo de ejecución solicitada por Bertolín, que es la empresa que está realizando los trabajos. Las obras debían acabar el próximo 13 de marzo, pero la nueva fecha de finalización fijada es el 30 de junio.

La Unión Europea financió a través de fondos ‘Next Generation’ el 90% del total de 3,5 millones de euros que cuesta la actuación. Desde el gobierno local aseguran que el retraso no obligará a devolver esa aportación. Fuentes de la Concejalía de Jardines explican que la parte de la obra subvencionable -básicamente el jardín propiamente dicho- se terminó antes del 31 de diciembre pasado, que era el plazo marcado por Bruselas.

La actuación se divide entre la zona ajardinada -que ocupa casi la mitad del solar- y la urbanización del resto de la parcela, que es donde se seguirá trabajando hasta finales de junio. El proyecto respeta el diseño ganador del concurso de ideas convocado en el mandato pasado.

Tal y como decidió el anterior gobierno local de Compromís y PSPV-PSOE, el jardín llevará el nombre de la activista vecinal Trini Simó, miembro destacado de la plataforma que en su día se opuso a la construcción de un hotel en este solar.

Las obras arrancaron en mayo de 2025 y tenían inicialmente un plazo de ejecución previsto de 10 meses. El pasado mes de febrero la empresa adjudicataria solicitó una prórroga en la fecha de finalización de las obras por “ circunstancias acontecidas….que no son imputables a la contratista”, de acuerdo con el informe favorable emitido por el Servicio de Parques y Jardines. El retraso no conllevará un incremento del presupuesto aprobado para ejecutar las obras.