El Ayuntamiento acelera del obras del ‘Jardín de Jesuítas’ para no perder más de tres millones de subvención europea

La empresa que está construyendo en València el jardín del conocido como ‘solar de los Jesuìtas’ está trabajando a destajo para que la parte de la obra financiada con fondos europeos esté acabada antes de final de año, tal y como exige Bruselas. La Unión Europea financió a través de fondos ‘Netx Generation’ 3,2 millones del total de 3,7 que cuesta la actuación. Una cantidad que podría perderse si el jardín no está ejecutado antes del 31 de diciembre.

Las obras arrancaron a mediados del pasado mes mayo y tienen un plazo de ejecución previsto de diez meses, por lo que no estarán totalmente acabadas, al menos, hasta febrero de 2026. No obstante, la actuación se divide entre el jardín propiamente dicho -cuyos trabajos se están acelerando al máximo- y la urbanización del resto de la parcela.

La zona verde ocupará alrededor de 4.000 metros cuadrados, prácticamente la mitad del solar. El proyecto respeta el diseño ganador del concurso de ideas convocado en el mandato pasado, que plantea un jardín evocador de la huerta. Tal y como decidió el anterior gobierno local, el jardín llevará el nombre de la activista vecinal Trini Simó, miembro destacado de la plataforma que en su día se opuso a la construcción de un hotel en este solar del barrio del Botànic.