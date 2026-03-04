El Ayuntamiento licita la confección de la nueva Senyera que encabezará la procesión del 9 d’Octubre

El Ayuntamiento de València ha licitado el contrato para fabricar una nueva réplica de la ‘Reial Senyera’ original del siglo XVI que se utiliza para encabezar cada año la procesión cívica del ‘9 d’Octubre’, Día de la Comunitat Valenciana. Esta nueva Senyera sustituirá a la que se emplea actualmente para este cometido, que está ya muy deteriorada. La réplica costará unos 185.000 euros y el plazo de fabricación y entrega previsto en el contrato es de ocho meses por lo que, si no surgen contratiempos, estará lista para la procesión del año 2027.

La enseña se elaborará de acuerdo con el resultado de los estudios encargados hace cuatro años por el Ayuntamiento para analizar los materiales y la técnica de fabricación empleados en la original. Para realizar esa investigación el Instituto Valenciano de Restauración y Conservación de la Generalitat tomó 80 muestras de la Senyera de 1.545. La idea es que la réplica se parezca lo máximo posible a la original, como explica el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno:

Hace un par de años la alcaldesa, María José Catalá, anunció que se había localizado en Moncada un telar tradicional capaz de confeccionar la réplica, reproduciendo el proceso utilizado para fabricar la original. No obstante, la ley de contratación pública obliga al Ayuntamiento a sacar a concurso la fabricación de la réplica por lo que, además de este taller de Moncada, podrán presentarse otros que se sientan capaces de confeccionarla.

La Senyera que encabeza actualmente la procesión cívica del ‘9 d’Octubre’ también es una réplica de la del siglo XVI, que se confeccionó en 1928. Esta bandera fue restaurada hace cinco años pero se encuentra en un estado de conservación muy precario, de ahí la necesidad de elaborar una nueva.

El contrato incluye la confección de la bandera propiamente dicha (con sus bordados, cordones, borlas y la esclavina, es decir, la parte textil), así como la réplica del asta y del tahalí, que es el elemento que permite portarla. La empresa adjudicataria deberá entregar la bandera completamente acabada y debidamente montada, lista para ser portada en la procesión cívica. Esto implica que la enseña deberá entregarse confeccionada y vestida sobre el asta, siguiendo el modelo histórico, y garantizando su caída y vuelo de forma estética y funcional.

La bandera privativa de la ciudad

La Senyera de València es la bandera privativa de la ciudad. En su origen encabezaba la milicia urbana en las acciones militares en defensa de los fueros y privilegios del municipio portada por su máxima autoridad, ‘el Justicia’. La Senyera se exhibía como señal de movilización en lugares visibles, como la ‘Sala del Consell’ o las murallas, acompañada por pregones y toques de campana, y era seguida por caballeros y milicias según establecían los fueros reales. Sin llegar a abandonar esta función, con el tiempo fue adquiriendo un papel ceremonial, al incorporarse a los actos solemnes de la ciudad.

El Museo Histórico Municipal conserva una Senyera antigua con estas características (tradicionalmente se considera de 1545), y cuyo uso en numerosos actos oficiales está acreditado al menos desde finales del siglo XIX. Este uso ha provocado un notable deterioro, hasta el punto de que a finales de la década de 1920 su estado de conservación era crítico. En 1927, el Ayuntamiento encargó a Eduardo Sanchis Romero la confección de una copia, y restauró y preservó el original. Tras casi un siglo, y dado que la Senyera realizada por Eduardo Sanchis Romero, presenta un preocupante estado de conservación, el gobierno municipal ha optado por realizar una nueva réplica.