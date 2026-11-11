El Ayuntamiento adjudica la creación de un area de juegos infantiles en los Viveros

El Ayuntamiento de València ha adjudicado las obras de ampliación del Parque Infantil de Tráfico de los jardines de los Viveros. La actuación dotará a la zona de nuevos elementos de juego de gran formato, entre ellos, grandes toboganes, con el objetivo de ofrecer más alternativas de ocio infantil y mejorar la experiencia de las familias que utilizan diariamente este espacio emblemático en la ciudad. Según ha sabido Onda Cero, el contrato ha sido adjudicado por importe de 36.800 euros a la cooperativa madrileña Agresta, que tendrá un plazo de dos meses para ejecutar los trabajos

La intervención fue una de las propuestas aprobadas en el último proceso de presupuestos participativos ‘Vlc Participa’ y permitirá dotar de nuevos juegos infantiles y mobiliario urbano a un espacio público sin uso actual. La zona donde se ubicará el área de juegos es un pequeño parterre de tierra vegetal y césped, vallado mediante un seto en todo su perímetro, con unas dimensiones de 270 metros cuadrados.

Allí se instalarán cuatro juegos infantiles fabricados con madera de robinia. Este tipo de madera, conocida también como ‘falsa acacia’ es una de las más duras y resistentes de Europa. Concretamente se instalarán una red horizontal de escalada con 4 postes; un túnel infantil de gateo; un barco náufrago con tobogán y un tronco con cuerdas verticales.

El proyecto mantendrá el arbolado actual (una palmera existente y cuatro árboles), que quedará integrado en el diseño global de la actuación. Se aprovechará el seto perimetral existente y se generarán tres accesos peatonales que interconectarán el nuevo espacio con el resto del jardín de Viveros.

El principal objetivo del diseño del área de juegos radica en la creación de un espacio natural donde los niños puedan jugar y correr en un espacio abierto, pues se pretende conservar los pavimentos existentes de tierra vegetal, su césped, así como la mayoría de sus montículos, evitando la creación de un espacio infantil demasiado “urbano”. Todos los materiales empleados y los juegos infantiles propuestos permiten una perfecta inclusión con el entorno.