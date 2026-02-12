Aviso naranja por viento este viernes en zonas del interior de la Comunitat

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este viernes el aviso nivel naranja en el interior norte de Castellón por vientos del oeste que podrían alcanzar rachas de 100 kilómetros por hora, y en el interior de Alicante y el interior sur de Valencia por rachas de 90 km/h.

El aviso naranja está previsto que se inicie a las 17:00 horas del viernes y que concluya a las 00:00 horas del sábado, según Aemet.

Avisos nivel amarillo por viento

Además, Aemet ha establecido el aviso nivel amarillo, entre las 11:00 y las 18:00 horas del viernes, en el interior de las tres provincias y el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia por vientos de componente oeste que podrían alcanzar rachas de 80 kilómetros por hora.

También hay aviso amarillo en ese mismo tramo horario en el litoral sur de Alicante y el litoral norte de la provincia de Valencia por vientos del oeste con rachas máximas de 70 kilómetros por hora.

Entre las 12:00 horas del viernes y las 00:00 horas del sábado, el aviso amarillo por vientos del oeste con rachas máximas de 80 km/h afectará al litoral de las tres provincias y al interior sur de Castellón y el interior norte de Valencia.

También entre las 12:00 y las 17:00 horas de mañana, Aemet establece el aviso amarillo por viento del oeste en el interior de Alicante, el interior norte de Castellón y el interior sur de Valencia, que podrían alcanzar rachas máximas de 80 kilómetros por hora.

Asimismo, se establece el aviso amarillo por fenómenos costeros en la provincia de Alicante, donde entre las 11:00 y las 12:00 horas de este jueves soplará viento del oeste y suroeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7) con olas de 2 a 3 metros.

Fenómenos costeros

También entre las 11:00 y las 15:00 horas de hoy hay aviso amarillo por fenómenos costeros en la costa de Valencia por viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7); y entre las 9:00 horas de hoy y las 00:00 del viernes en el litoral alicantino por viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 metros.

Por último, en la costa de la provincia de Valencia también se ha establecido el aviso amarillo por fenómenos costeros, entre las 14:00 y las 22:00 horas de hoy, por viento del oeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7).