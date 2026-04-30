Aviso amarillo el viernes en el interior de Valencia por lluvias de 20 l/m2 en una hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este viernes el aviso nivel amarillo (riesgo bajo) en el interior de la provincia de Valencia por tormentas que podrían acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora e ir acompañadas de granizo.

El aviso comenzará a las 2:00 horas del viernes 1 de mayo y está previsto que concluya a las 9:00 horas de ese mismo día.

Según Aemet, no se descarta que vengan acompañadas de granizo y se advierte de que un aviso nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. "Dado el carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual", indica.

VIERNES

El viernes, el cielo estará muy nuboso con precipitaciones, parte en forma de chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta y que probablemente serán localmente fuertes en el interior de Valencia la primera mitad del día.

Las temperaturas mínimas subirán, las máximas serán más bajas y el viento soplará del nordeste en el litoral, flojo con aumentos ocasionales de intensidad, y en el resto se espera viento flojo variable con predominio de la componente este por la tarde.

SABADO

El sábado predominará el cielo muy nuboso con precipitaciones, que probablemente serán en forma de chubasco ocasionalmente acompañado de tormenta en el interior de la mitad norte, las temperaturas no variarán o bajarán ligeramente, y el viento será flojo de componente este.

DOMINGO

El cielo estará nuboso el domingo, con probable polvo en suspensión, y se esperan precipitaciones débiles que podrían venir localmente acompañadas de barro, según la predicción de Aemet.

Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente o no variarán, las máximas subirán el interior de la mitad norte y serán más bajas o sin cambios en el resto, y el viento será flojo variable, predominando las componentes este y sur por la tarde en el litoral.