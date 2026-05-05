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Aviso amarillo en el interior de Castellón y su litoral norte por tormentas con granizo

El aviso comenzará a las 12:00 horas y se prevé que finalice a las 21:00 horas de este martes, según Aemet.

ondacero.es

València |

ALERTA LLUVIAS
ALERTA LLUVIAS | ONDA CERO

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para la tarde de este martes el aviso amarillo (peligro bajo) en el interior de la provincia de Castellón y su litoral norte por precipitaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas, que podrían ir acompañadas de granizo menudo.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

La predicción de Aemet para este martes es de intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna y chubascos acompañados de tormenta en Castellón, sin descartar que sean localmente fuertes, especialmente en el interior norte, y menos probables y más débiles y aislados en el resto de la Comuniat.

Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, las máximas sufrirán un ligero ascenso o apenas variarán y el viento será flojo con intervalos de moderado por la tarde, predominando la componente oeste en el interior, la componente sur en Alicante y la componente este en el resto del litoral.

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