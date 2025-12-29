Asociaciones agrarias cifran en tres millones de euros los daños de las lluvias en los cultivos de siete comarcas valencianas

La Unió Llauradora y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) han cifrado en tres millones de euros los daños de las lluvias de este domingo en cultivos de siete comarcas de las provincias de Valencia y Alicante, en una primera valoración de urgencias.

Según ha indicado La Unió, las lluvias, acompañadas de pedrisco en algunos casos, han tenido un radio de acción de unas 23.000 hectáreas de cultivo, principalmente situadas en las comarcas de la Ribera Alta, Ribera Baixa, l'Horta Sud, la Safor, la Vall d'Albaida y la Costera en la provincia de Valencia y en la Marina Alta en Alicante.

Los cultivos con más pérdidas son los cítricos pendientes de recolectar -tanto naranjas como mandarinas-, el caqui y las hortalizas, sobre todo patata. En los cítricos, La Unió señala que existe incidencia por el impacto de pedrisco y también del 'pixat' y el aguado ante el exceso de humedad.

Retraso recolección

Según las estimaciones de AVA-Asaja, a causa del retraso en la recolección por parte de algunos comercios y de los sucesivos temporales de lluvias, los agricultores van a perder más de 75.000 toneladas de cítricos por exceso de humedad, principalmente la variedad clemenules en la provincia de Castellón. El valor económico de esta producción afectada "asciende a 28 millones de euros, lo que agrava la crisis de rentabilidad de los productores y eleva el desperdicio alimentario a pie de campo".

AVA-Asaja subraya que ya advirtió de una "cascada de incumplimientos" de contratos de compraventa de cítricos y caquis por parte de determinados operadores comerciales privados, que no han traído a sus cuadrillas de collidors a recoger la fruta antes de la fecha de recolección pactada en el contrato o convenida en función del momento óptimo de maduración de cada variedad.