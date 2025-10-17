Alfafar renueva su plan de emergencias con el ES-Alert y suspensión de clases en alerta naranja

El Ayuntamiento de Alfafar (Valencia) ha aprobado este viernes su nuevo plan de emergencias. Se trata de un documento que refuerza la coordinación ante episodios meteorológicos adversos y actualiza los protocolos de actuación en situaciones de riesgo, como fuertes lluvias o inundaciones. Una de las medidas más relevantes es la coordinación en el cierre preventivo de centros educativos en caso de alerta naranja.

Desde el consistorio ya trabajan en la implantación de sistemas de megafonía, pantallas informativas en puntos estratégicos del municipio o torres con alarmas sonoras para alertar a la población en caso de emergencia, además de la incorporación al sistema ES-Alert que permite enviar avisos de emergencia directamente a los teléfonos móviles de la ciudadanía.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, destaca que la aprobación de este plan permite dar un paso más en la seguridad del municipio: "Seguimos trabajando para reforzar nuestra capacidad de respuesta ante emergencias. La prevención y la coordinación son claves para proteger a nuestra ciudadanía".

Este plan se enmarca en una iniciativa conjunta de la Mancomunitat de l'Horta Sud y la Conselleria de Emergencias para establecer criterios homogéneos y coordinados que garanticen una respuesta eficaz ante fenómenos meteorológicos, detalla el Ayuntamiento de Alfafar, uno de los municipios afectados por la catastrófica dana del pasado 29 de octubre.

El plan establece varios niveles de alerta. En nivel verde no se adoptan medidas especiales, mientras en nivel amarillo se mantiene la actividad normal salvo en puntos críticos. En nivel naranja se activan los equipos de emergencia y, si los avisos son por lluvia, viento o nieve, se suspenden las actividades al aire libre, la actividad educativa de enseñanza no universitaria y los centros sociales de personas mayores.

En nivel rojo se activan los equipos de emergencia, se convoca sesión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), se intensifica la información a la ciudadanía y se suspenden todas las actividades al aire libre, parques, jardines, cementerio, actividades educativas y centros de mayores. Estos protocolos podrán adaptarse según avance la implantación y las necesidades de cada situación.

Empar Martín, primera teniente de alcaldía, explica que la suspensión de clases en alerta naranja es puntual y por un periodo de tiempo determinado, por tres motivos principales: porque todavía no se tiene la aprobación del Estado para actuar sobre el alcantarillado y no se sabe cómo podrían verse afectadas determinadas calles del municipio en caso de fuertes tormentas; porque no se dispone de ningún informe sobre el estado de los barrancos que permita garantizar la mínima seguridad frente a lluvias torrenciales y crecidas; porque se está a la espera de un informe del plan Patricova sobre el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana.

"Entendemos que ni por conciliación familiar ni por sentido común tendría que ser así en situación normalizada. Pero es lo que nos recomiendan los cuerpos de seguridad para que las calles queden libres de circulación en caso de emergencia", aclara la concejala, y señala que el plan abre la puerta a futuras modificaciones según avance la implantación.

El protocolo contempla la creación de nuevas herramientas de comunicación rápida y ágil, como sistemas de automatización para evitar la circulación en pasos inundables y megafonía instalada en varios puntos del municipio. Además, el Ayuntamiento considera necesario realizar actividades formativas y de concienciación dirigidas a varios colectivos, especialmente en centros docentes y espacios de personas mayores o dependientes.