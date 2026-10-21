ADAM deja perdidas en la agricultura que llegan ya a los 21 millones de euros

La DANA Adam ha tenido para la agricultura de las comarcas de La Safor y La Marina Alta, consecuencias muy graves. Así lo han constatado este miércoles las organizaciones agrarias AVA y La Unió de Llauradora. Esta última cuantifica 9 mil hectáreas afectadas y las pérdidas de 21 millones de euros.

Aunque desde LA UNIÓ indican que las cifras son provisionales, sí que apuntan a que los cultivos más perjudicados son sobre todo los cítricos, pero también aguacate, caqui, hortalizas y uva de mesa. Carles Peris es el secretario general de La Unió.

Desde AVA, su presidente, Cristóbal Aguado pide a las administraciones que habiliten ayudas para los agricultores afectados, pero va más allá y exige la limpieza de ríos y barrancos.

El paquete reclamado a Generalitat y Gobierno de España incluye ayudas directas para sostener la renta y compensar las pérdidas de producción e ingresos, tanto por la cosecha destruida como por la depreciación comercial de frutos. También plantea cubrir los trabajos extraordinarios de recuperación y la reparación de tierras, márgenes, drenajes, instalaciones de riego, invernaderos, construcciones agrarias, maquinaria y equipos.

En las plantaciones donde se confirme la muerte o inviabilidad de los árboles, LA UNIÓ solicita apoyo para el arranque, la preparación del terreno y la replantación, junto con medidas que tengan en cuenta el periodo necesario para volver a producir. Para las explotaciones ganaderas y apícolas, reclama cobertura de animales muertos, alimentación destruida, colmenas, instalaciones y equipamientos afectados. Asimismo, pide ayudas para recuperar las infraestructuras dañadas de las comunidades de regantes.

Las organizaciones agrarias reclaman instrumentos de apoyo semejantes a los habilitados tras la DANA de 2024.