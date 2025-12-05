DIA VOLUNTARIADO

Unas 150.000 personas ejercen como voluntarios en la Comunitat Valenciana en distintos ámbitos

Hoy se celebra el día del voluntariado que desde la DANA se ha puesto en valor y que ha favorecido que numerosas personas se animen a ayudar a los demás de manera desinteresada.

Amparo Sánchez

València |

Voluntarios preparando productos en un banco de alimentos.
Voluntarios preparando productos en un banco de alimentos. | CAIXA BANK

En torno a 150.000 personas ejercen como voluntarios en la Comunitat Valenciana en distintos ámbitos, aunque el social es el que sigue aglutinando un mayor número. Desde la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana aseguran que muchos de los que ayudaron tras la DANA han continuado con su labor a través de distintas entidades.

Muchos, según su presidente Miguel Salvador, ayudaban por primera vez por lo que a aquellos que nunca han sido voluntarios les anima a que prueben.

Ayudar a los demás

Juan no dudo en ayudar tras la DANA, y aunque había realizado alguna colaboración, fue su primera acción seria de voluntariado mientras que a Cristina su experiencia como voluntaria le ha servido para ayudar a los mayores afectados.

A Llanos Rodríguez un viaje de voluntaria a Burkina Faso le cambió y le hizo impulsar la asociación CIM Burkina que colabora con la Infancia y la Mujer de esta zona.

Todos coinciden en señalar que es importante acudir a instituciones y entidades para poder desarrollar tareas de voluntariado.

