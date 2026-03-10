Luis Castro: "Cuando eres entrenador sabes que tú eres el responsable. Vamos a dar el máximo y vamos a morir por el club"

El entrenador del Levante UD, Luís Castro, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para repasar su carrera, en una entrevista más personal en la que además de repasar el momento actual de su equipo, cuenta como ha sido su camino hasta llegar al conjunto granota.
El portugués, que nunca fue jugador profesional lleva más de 20 años en los banquillos, y a sus 45 años reconoce que esa experiencia en las categorías formativas "son lo que me ha permitido crecer y llegar hasta aquí", ha comentado el entrenador del Levante.
Al fútbol "llegué porque es algo que me gusta desde siempre. Trabajar con los más pequeños, luego en categorías inferiores, hicimos dos finales de la Youth League con Benfica, pero lo que más me gusta es ver los jugadores que he entrenado y donde están ahora", ha reconocido Castro.
Los mismos "que me piden que ponga a Etta son los mismos que se me echarían encima si no pongo a Espí de titular. El fútbol tiene sus tiempos y estamos trabajando para sacar la mejor versión de Etta", ha dicho del portugués.
La Liga española "es la más competitiva del mundo, pero creo que le falta marketing. Al final la premier es verdad que hay muchos equipos que pueden ganar la liga, y a ellos no les interesa que siempre la gane el mismo", ha explicado Castro.
Lo que "ha sido que es el peor pertido que hemos hecho por cuestiones mentales y lo tenemos que gestionar mejor. Entiendo que todos somos personas, pero los jugadores querían tanto esa cosa que a veces con el corazón solo no sirve"
Cuando eres entrenador "tu eres el máximo responsable de lo que sucede. Vamos a dar el máximo y vamos a morir por el club", ha dicho Castro.