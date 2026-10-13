Gayà: “Tenemos que hacer bueno el punto ante el Athletic”

El capitán del Valencia José Luis Gayà apuntó que el equipo debe “hacer bueno” el punto logrado este domingo ante el Racing de Santander en El Sardinero en el partido que jugará ante el Athletic en Mestalla este sábado.

“En la primera parte, pese a nuestro gol, ellos han sido mejores. Nos hemos puesto muy pronto por delante y eso fuera de casa ellos iban a empujar y nos hemos metido un poco atrás. En la segunda parte el equipo se ha encontrado mejor, hemos sido más valientes y hemos tenido más personalidad con el balón. Un punto y a seguir trabajando”, valoró.

Gayà lamentó en declaraciones al club la última ocasión fallada por Hugo Duro que pudo suponer la victoria. “Ha sido una pena, pensaba que iba a entrar, pero Hugo estaba muy cansado, con calambres, al límite, y ha sido una pena. El trabajo de todos ha sido bueno, lo hemos dejado todo”, valoró.

“En casa tenemos que mejorar los resultados, tenemos que cambiar esa dinámica”, finalizó Gayà, mientras que el extremo cántabro Dani Raba, autor del primer gol de los valencianistas, coincidió con el capitán: “Hemos de hacernos fuertes en casa, hacerlo un fortín y estar todos juntos y unidos para sacar lo máximo posible en estas jornadas”.

El Valencia tendrá dos partidos seguidos en casa ante Athletic y Villarreal, y Raba también pidió “darle valor al punto y hacerlo bueno la semana que viene en casa”.

“Tenemos cosas a mejorar, pero esta tiene que ser la línea a seguir. Hemos peleado hasta el final e, incluso, hemos tenido una última oportunidad para llevarnos la victoria. Hemos empezado bien, luego han sido superiores a nosotros en la primera parte, teníamos cosas que ajustar y, en la segunda parte, se han notado, pero hemos de darle mucho valor al punto conseguido y en Mestalla a por los tres puntos la semana que viene”, dijo.

Por último, Raba se mostró agradecido por la confianza de Javier Aguirre: “Contento por la confianza de Aguirre, de volver a jugar y ayudar al equipo a sacar un punto. A seguir trabajando para continuar creciendo”.