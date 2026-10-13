RADIOESTADIO VALENCIANO

Es domingo sigue el Valencia - Atlethic Club en el Radioestadio Valenciano

Onda Cero Valencia te ofrece todos los partidos del Valencia CF en La Liga

Redacción

Valencia |

Es domingo sigue el Valencia - Atlethic Club en el Radioestadio Valenciano
Es domingo sigue el Valencia - Atlethic Club en el Radioestadio Valenciano | Onda Cero Valencia

El Valencia de Aguirre se estrena en Mestalla tras el empate logrado en Santander y con la necesidad de ganar para salir del descenso.

Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertectno.

Este sábado vive el Valencia - Athletic Club desde las ocho y media de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia en X y @ondadeportivavalencia en Instagram.

Con la narración de Sergi López y el análisis de Diego Soto, Santi Marín y Pablo Lara.

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