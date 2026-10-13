Es domingo sigue el Valencia - Atlethic Club en el Radioestadio Valenciano

El Valencia de Aguirre se estrena en Mestalla tras el empate logrado en Santander y con la necesidad de ganar para salir del descenso.
Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertectno.
Este sábado vive el Valencia - Athletic Club desde las ocho y media de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia en X y @ondadeportivavalencia en Instagram.
Con la narración de Sergi López y el análisis de Diego Soto, Santi Marín y Pablo Lara.