Etta Eyong se presenta en el Bernabéu con el mercado en ebullición y sin marcar desde octubre

El delantero camerunés Etta Eyong, una de las sensaciones en el arranque del campeonato, se presenta este sábado con el Levante en el Santiago Bernabéu pendiente del mercado de fichajes, con varios equipos al acecho, y en plena sequía goleadora, pues no marca en LaLiga EA Sports desde el pasado 26 de octubre de 2025.

Recién llegado de su participación en la Copa África, torneo en el que marcó un gol pero tuvo un papel secundario en su selección, con solo una titularidad en cinco partidos, Etta fue suplente el pasado domingo ante el Espanyol y contra el Real Madrid podría regresar al once inicial.

El delantero camerunés, de 22 años, irrumpió con fuerza en el fútbol nacional en el arranque de competición. Marcó con el Villarreal en la jornada inaugural, repartió luego dos asistencias y en el último día del mercado de verano fue traspasado al Levante, que pagó 3,8 millones de euros por uno de los futbolistas más deseados.

Con el Levante siguió su buena dinámica anotadora y marcó cinco goles en sus primeros siete encuentros con la camiseta azulgrana. Entre sus víctimas, el Real Madrid, ante el que que goleó el 23 de septiembre de 2025 en la derrota del Levante en el Ciutat de València por 1-4.

Pero el atacante africano dejó de marcar y también de tener incidencia en el juego. Su última diana fue en el 1-1 en Mallorca el 26 de octubre. Luego encadenó cinco partidos de Liga sin anotar hasta que se marchó con Camerún a la Copa África y se perdió los encuentros ante la Real Sociedad y el Sevilla.

Etta ha regresado a la disciplina del Levante con nuevo entrenador, el portugués Luís Castro, y, sobre todo, con el mercado abierto. Son muchas las noticias que sitúan a varios equipos europeos tras la pista del africano, con contrato en el Levante hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 30 ó 40 millones de euros, según sea su destino.

Uno de los equipos que lleva meses pujando por el delantero es el CSKA de Moscú, pero hasta ahora Etta ha declinado el interés ruso porque, tal y como ha reconocido públicamente en más de una ocasión, su deseo es jugar en la Premier League inglesa y en un equipo que dispute la Liga de Campeones.

De momento, y a la espera de ver qué sucede con su futuro, aunque el Levante tratar por todos los medios que el jugador se mantenga hasta junio en València, Etta Eyong será una de las atracciones en el partido del sábado en la que será la primera presencia del africano en el Santiago Bernabéu.