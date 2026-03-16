Este sábado sigue el Sevilla - Valencia en el Radioestadio Valenciano

El vuelve a jugar lejos de Mestalla y lo hace ante un Sevilla al que necesita ganar para marcharse al parón internacional con la tranquilidad de alejar el descenso.

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Este Sábado vive el Sevilla Vs Valencia desde las ocho y media de la tarde en la sintonía deOndacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Diego Soto, Javi Mera, Fran Naranjo, Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.