RADIOESTADIO VALENCIANO

Este domingo sigue el derbi autonómico entre Elche y Valencia en el Radioestadio Valenciano

Onda Cero Valencia te ofrece todos los partidos del Valencia CF en La Liga

ondacero.es

Madrid |

Sigue el derbi autonómico entre Elche y Valencia en el Radioestadio Valenciano
Sigue el derbi autonómico entre Elche y Valencia en el Radioestadio Valenciano | Ondacero Valencia

El Valencia viaja a Elche para buscar una victoria más que necesaria tras la derrota en liga ante el Villarreal en su segundo derbi autonómico consecutivo.

Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertectno y Renault Retail Group Valencia.

Este sábado vive el Elche - Valencia en el Radioestadio Valenciano desde las seis de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia en X y @ondadeportivavalencia en Instagram.

Con la narración de Sergi López y el análisis de Santi Marín y Pablo Lara.

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