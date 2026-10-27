Este domingo sigue el derbi autonómico entre Elche y Valencia en el Radioestadio Valenciano

El Valencia viaja a Elche para buscar una victoria más que necesaria tras la derrota en liga ante el Villarreal en su segundo derbi autonómico consecutivo.
Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertectno y Renault Retail Group Valencia.
Este sábado vive el Elche - Valencia en el Radioestadio Valenciano desde las seis de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia en X y @ondadeportivavalencia en Instagram.
Con la narración de Sergi López y el análisis de Santi Marín y Pablo Lara.