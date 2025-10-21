URbanitas del VINO arranca con un showroom a más de 100 profesionales del sector

La jornada comenzó a las 12:00 horas con una presentación por parte de la DO Utiel-Requena, seguida de un recorrido por más de 30 referencias de vinos blancos, rosados, tintos y espumosos, maridados con una demostración gastronómica. Un evento que puso en valor la versatilidad de las variedades autóctonas como la Bobal o la Tardana.

Lorena Monteagudo, responsable de comunicación de la Denominación de Origen Utiel-Requena, fue la encargada de dar la bienvenida, destacando la importancia de esta acción para consolidar la presencia de la denominación en la capital y desvelando que URbanitas del Vino «llegará a cinco barrios de la ciudad con 10 planes totalmente distintos y transgresores con el objetivo de llevar el buen trabajo de las bodegas de esta denominación de origen a la capital».

URbanitas del VINO | ondacero

Y es que la acción es de lo más completa. Cinco Barrios (Cabañal / L’Eixample / El Carmen / Ruzafa / Pla del Real) con diez planes que van desde tardeos, catas minimalistas, maridajes y afterworks que invitan a vivir el vino de forma cercana y urbana. Un programa que transforma la ciudad: del 21 al 31 de octubre. La gran cita de esta edición será un tardeo este sábado 25 de octubre en Mercader que convertirá El Cabañal en el epicentro del vino valenciano con una jornada festiva abierta al público.

El presidente de la DO Utiel-Requena, José Miguel Medina, también dirigió unas palabras a los asistentes: «con URbanitas del vino queremos llevar a todos los rincones de la ciudad el buen trabajo de los viticultores de nuestra Denominación de Origen que se esconde detrás de cada botella. Valencia es una plaza muy importante para los vinos de Utiel-Requena”.

URbanitas del VINO | ondacero

Con esta iniciativa, la DO Utiel-Requena refuerza su conexión con la ciudad de Valencia y abre un espacio de descubrimiento para nuevos públicos, demostrando que el vino es también cultura, ocio y ciudad.

Toda la información sobre Cinco Barrios con Diez Planes puedes seguirla a través de las redes sociales (@doutielrequena) y del medio 5barricas, donde encontrarás como reservar en los locales participantes.