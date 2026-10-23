Valencia mira al mar para impulsar su economía azul

Valencia cuenta con uno de los grandes enclaves portuarios del Mediterráneo y mantiene una estrecha relación económica y social con el mar, tanto por su actividad logística e industrial como por la relevancia de su turismo y litoral. Esta conexión convierte a la economía azul es un ámbito estratégico para la reflexión.

Por ello, Smart Business Lab, plataforma internacional de transferencia de conocimiento en innovación, celebra esta jornada en la que la tecnología, la innovación y la sostenibilidad aplicadas a la economía azul serán uno de sus ejes centrales. La inteligencia artificial, la gestión de datos, la descarbonización, la optimización de las cadenas logísticas, la acuicultura, las cuencas fluviales y su sedimentación, la regeneración de costas y el turismo sostenible, serán algunos de los temas que se tratarán a lo largo del encuentro en el que intervendrán investigadores y empresarios de diferentes sectores del arco mediterráneo.

El programa, además, contará con la participación de Oliver Ashford, doctor por la Universidad de Oxford y biólogo marino del programa oceánico del World Resources Institute (WRI), donde dirige el equipo de investigación de Ocean Science & Policy y participa en la Secretaría del High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, una iniciativa internacional integrada por diecinueve líderes mundiales que busca impulsar una gestión sostenible de los océanos y de la industria relacionada con el mar y su litoral.

La sesión inaugural correrá a cargo de Felipe Carrasco, Secretario Autonómico de Industria, Internacionalización, Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana, Alberto Conejero, Vicerrector de Estudiantado y Emprendimiento de la UPV, y Francesc Pons, director de The Terminal Huh, mientras que la clausura recaerá en Antonio García Celda, Director General de Capitalidad Verde Europea del Ayuntamiento de Valencia. A lo largo del día científicos del CSIC, startups como Mediterranean Algae, especialistas del Puerto de Valencia, investigadores de la UPV, de la Universidad de Almería, del International Campus of Excellence in Marine Science o Visit Valencia, entre otros, reflexionarán sobre cómo construir una economía azul competitiva y que genere bienestar a toda la sociedad.

Con esta nueva jornada, Smart Business Lab continúa desarrollando un modelo de encuentros orientado a conectar ciencia, investigación, talento, empresa y administración pública. “Esta Morning Session busca favorecer el intercambio de ideas entre los agentes del ecosistema marino para que cooperen y contribuyan a que la innovación tecnológica aporte nuevas soluciones y mejoras en términos de competitividad y sostenibilidad a todos los sectores vinculados a la economía azul”, asegura Norberto Martínez, director de la consultora estratégica.

La jornada contará con espacios de networking para facilitar la conexión entre los participantes, propiciar futuras colaboraciones y nuevas oportunidades de negocio. Una cita única para situar el mar en la agenda de la innovación valenciana y abordar el potencial de la economía azul para garantizar un futuro sostenible en nuestro territorio

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