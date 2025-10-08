Moody's eleva un escalón la calificación crediticia institucional de Eurocaja Rural hasta A3, situándola al mismo nivel que el bono soberano español

Moody's destaca de la Entidad la alta calidad de sus activos, con niveles históricamente bajos de préstamos dudosos e inmuebles adjudicados y su política de concesión conservadora junto con un alto nivel de cobertura del 140,65% frente a un 69,30% del sector. Al cierre del ejercicio 2024 la ratio de morosidad se situaba en el 1,62%, aproximadamente la mitad que la media sectorial, 3,32%.

Respecto a la solvencia de Eurocaja Rural, la mejora de la calificación se fundamenta en una capitalización sólida, con una ratio CET1 del 20,10%; una buena capacidad de generación de beneficios, obteniendo un resultado después de impuestos de 116 millones de euros en el último ejercicio; y una financiación y liquidez estables, respaldadas por una base de recursos gestionados de clientes granular (8.741 millones de euros al cierre de 2024) y un elevado volumen de activos líquidos.

La valoración de Eurocaja Rural por parte de la agencia de calificación es muy positiva y confirma la fortaleza de su modelo de negocio, basado en una gestión prudente y consistente a lo largo de tiempo con un modelo de banca omnicanal, que combina la atención personalizada al cliente a través de una amplia red de oficinas ubicada en los territorios donde opera, complementada con su banca digital.

Actualmente, Eurocaja Rural se encuentra presente en 9 Comunidades Autónomas (Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón y Andalucía) y 23 provincias del territorio nacional. Su red comercial supera las 495 oficinas y el Grupo Económico Eurocaja Rural integra a más de 1.400 profesionales.