Mercedes-Benz Valdisa inicia el año con la campaña Fast Start y condiciones especiales en modelos clave de su gama

La campaña incluye los modelos CLA 250+ eléctrico, Clase A 180, GLA 250e y GLC 300de 4MATIC, que se ofrecen con cuotas mensuales especialmente competitivas y adaptadas a diferentes perfiles de cliente y necesidades de movilidad.

Modelos y condiciones destacadas:

•Mercedes-Benz CLA 250+ Eléctrico, desde 395 €/mes, con cargador e instalación incluidos.

•Mercedes-Benz Clase A 180, desde 295 €/mes.

•Mercedes-Benz GLA 250e, desde 295 €/mes, con cargador e instalación incluidos.

•Mercedes-Benz GLC 300de 4MATIC, desde 495 €/mes, con cargador e instalación incluidos.

VALDISA | oindacero.es

Las ofertas contemplan una aportación inicial variable en función del modelo y están sujetas a la contratación del Seguro Mercedes-Benz C.S., no incluido en la cuota mensual.

Con Fast Start, Mercedes-Benz Valdisa continúa impulsando la electrificación de su gama, apostando por motorizaciones eléctricas y electrificadas que combinan eficiencia, confort, seguridad y tecnología, sin renunciar al carácter premium propio de la marca.

La campaña estará vigente hasta final de febrero y se desarrollará en todos los concesionarios Mercedes-Benz Valdisa.

Para más información sobre la campaña y sus condiciones, puede consultarse aquí