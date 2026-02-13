Las alergias alimentarias, detrás del aumento de urgencias digestivas en niños 

Los problemas digestivos se han consolidado como uno de los principales motivos de consulta en los Servicios de Urgencias Pediátricas, en cuyo origen se encuentra, como índica el doctor Sergio Negre, coordinador del Servicio de Pediatría y especialista en Gastroenterología Infantil del Hospital Quirónsalud Valencia, “un aumento progresivo de la incidencia de patologías como las alergias alimentarias o la enfermedad inflamatoria intestinal”.

Según detalla el doctor Sergio Negre, “las urgencias digestivas más frecuentes en la infancia son la gastroenteritis aguda, el estreñimiento severo, el dolor abdominal y la apendicitis”. La gastroenteritis viral, caracterizada por vómitos y diarrea, es la causa más habitual de consulta, mientras que la apendicitis sigue siendo la urgencia quirúrgica más frecuente en niños.

Síntomas más frecuentes de patologías digestivas en niños

Entre los síntomas digestivos más habituales por los que los niños acuden a Urgencias destacan los vómitos persistentes, la diarrea, el dolor abdominal, la fiebre, la pérdida de apetito y el estreñimiento. Aunque muchos de estos cuadros pueden manejarse en casa, el doctor Negre advierte de la importancia de consultar de inmediato si el dolor abdominal es intenso o localizado, aparecen vómitos o heces con sangre, fiebre alta, abdomen muy hinchado o signos de deshidratación, como orinar muy poco, boca seca o decaimiento importante.

Tratamientos que deben evitarse en casa

El doctor Negre advierte que la automedicación en niños puede ser peligrosa. “Algunos medicamentos pueden ocultar síntomas importantes y retrasar el diagnóstico de enfermedades graves”, explica el especialista. En este sentido, no se deben administrar antidiarreicos, antibióticos sin prescripción médica ni analgésicos potentes, ni recurrir a remedios caseros o naturales sin evidencia científica.

También se desaconseja restringir líquidos cuando hay vómitos o diarrea, ofrecer refrescos o bebidas deportivas en lugar de suero de rehidratación oral, o suspender la alimentación durante periodos

Atención pediátrica especializada 24 horas

El Hospital Quirónsalud Valencia cuenta con Urgencias Pediátricas 24 horas y con un equipo de Pediatría y subespecialidades, entre ellas Gastroenterología Pediátrica, que trabajan de forma coordinada para garantizar una valoración precoz y un tratamiento adecuado. “Ante la duda, siempre es mejor consultar. Los padres conocen a sus hijos y, si algo no les parece normal, deben acudir al hospital”, concluye el doctor Sergio Negre.

