Open Tamar de tenis: 16 años apoyando el deporte

El Open Tamar celebra su 16ª edición consolidándose como un referente deportivo en La Vall d’Uixó. Químicas Tamar refuerza su compromiso con el deporte apoyando esta competición de alto nivel. El torneo reúne a jugadores de todas las edades y categorías en un evento lleno de emoción y talento.

La 16ª edición del Torneo Open Tamar ya está aquí, consolidándose como un referente deportivo en la localidad. Este prestigioso campeonato, que se celebra del 7 de febrero al 1 de marzo en el Club de Tenis Uxó, promete gran espectáculo, con la participación de jugadores de todas las edades y niveles.

Desde su primera edición, el Open Tamar ha crecido en competitividad y en reconocimiento dentro del circuito local, convirtiéndose en una cita ineludible para los amantes del tenis base, habiendo llegado a reunir este XVI edición a casi 200 inscritos. Predominando las categorías alevines e infantiles. Durante estas semanas, el club se llenará de pasión, esfuerzo y excelencia deportiva, valores fundamentales que comparte con Químicas Tamar, patrocinador principal del evento.

Compromiso con el deporte y la excelencia

Químicas Tamar reafirma su apoyo incondicional al deporte con este patrocinio, impulsando una competición que fomenta valores como el esfuerzo, la entrega, la profesionalidad y la innovación. La empresa, líder en su sector, apuesta por iniciativas que contribuyan al desarrollo del talento y a la promoción de hábitos saludables a través del deporte.

Un entorno privilegiado para el tenis

El Club de Tenis Uxó, sede del Open Tamar, ofrece unas instalaciones de vanguardia con 4 pistas de tierra batida y 2 pistas rápidas. El recinto también cuenta con gimnasio, piscina y zonas de ocio, convirtiéndose en un punto de encuentro ideal para los amantes del deporte y la competición.

¡No te lo pierdas!

El orden de juego, las fechas y las categorías del Open Tamar ya están disponibles en la web oficial del torneo: www.clubtenisuxo.com/xv-open-tamar. No pierdas la oportunidad de disfrutar de uno de los eventos deportivos más esperados del año en La Vall d'Uixó.

