Open Tamar de tenis: 16 años apoyando el deporte

La 16ª edición del Torneo Open Tamar ya está aquí, consolidándose como un referente deportivo en la localidad. Este prestigioso campeonato, que se celebra del 7 de febrero al 1 de marzo en el Club de Tenis Uxó, promete gran espectáculo, con la participación de jugadores de todas las edades y niveles.

Desde su primera edición, el Open Tamar ha crecido en competitividad y en reconocimiento dentro del circuito local, convirtiéndose en una cita ineludible para los amantes del tenis base, habiendo llegado a reunir este XVI edición a casi 200 inscritos. Predominando las categorías alevines e infantiles. Durante estas semanas, el club se llenará de pasión, esfuerzo y excelencia deportiva, valores fundamentales que comparte con Químicas Tamar, patrocinador principal del evento.

Compromiso con el deporte y la excelencia

Químicas Tamar reafirma su apoyo incondicional al deporte con este patrocinio, impulsando una competición que fomenta valores como el esfuerzo, la entrega, la profesionalidad y la innovación. La empresa, líder en su sector, apuesta por iniciativas que contribuyan al desarrollo del talento y a la promoción de hábitos saludables a través del deporte.

Un entorno privilegiado para el tenis

El Club de Tenis Uxó, sede del Open Tamar, ofrece unas instalaciones de vanguardia con 4 pistas de tierra batida y 2 pistas rápidas. El recinto también cuenta con gimnasio, piscina y zonas de ocio, convirtiéndose en un punto de encuentro ideal para los amantes del deporte y la competición.

¡No te lo pierdas!

El orden de juego, las fechas y las categorías del Open Tamar ya están disponibles en la web oficial del torneo: www.clubtenisuxo.com/xv-open-tamar. No pierdas la oportunidad de disfrutar de uno de los eventos deportivos más esperados del año en La Vall d'Uixó.