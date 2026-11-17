Más de Uno Valencia se suma a la celebración del Gran Premio de Valencia con una emisión especial desde el MotoGP Fan Fest, la nueva propuesta de actividades del Gran Premio que tendrá lugar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El viernes 27 de noviembre, a partir de las 12:20 horas, Begoña Perpiñá, Andrea Agut y Víctor Lluch se pondrán al frente de este programa especial para trasladar a los oyentes el ambiente que se vive en torno a una de las grandes citas del calendario del motor.

Desde el corazón del MotoGP Fan Fest, el equipo de Más de Uno Valencia descubrirá todos los detalles de esta experiencia, que reunirá a pilotos, motos, actividades para los aficionados y carreras retransmitidas en pantalla gigante. Una oportunidad para acercar a los oyentes la pasión por el motociclismo y el espectáculo que rodea al Gran Premio.

Con esta emisión en directo, Onda Cero Valencia llevará la radio hasta uno de los espacios protagonistas del fin de semana del motor, compartiendo con sus oyentes la emoción y el ambiente del Gran Premio de Valencia.

El viernes 27 de noviembre, a partir de las 12:20 horas, Más de Uno Valencia, en directo desde el MotoGP Fan Fest de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.